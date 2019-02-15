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METRİS CEZAEVİ'NDE YANGIN HAREKETLİLİĞİ (2)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL Metris Cezaevi'nde yangın hareketliliği yaşanıyor. Edilen bilgiye göre Metris Cezaevi'nde bir koğuşta saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Cezaevine,...

METRİS CEZAEVİ'NDE YANGIN HAREKETLİLİĞİ (2)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL
Metris Cezaevi'nde yangın hareketliliği yaşanıyor.
Edilen bilgiye göre Metris Cezaevi'nde bir koğuşta saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Cezaevine, itfaiye ve ambulans sevk edilirken çevrede özel harekat polisleri önlem aldı. Yangın sırasında bazı mahkumların dumandan etkilendiği kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığı belirtilerken olay yerinde inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ve ambulans
-Özel harekat polisinin görüntüsü
-Cezaevi önündeki hareketlilik
 

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