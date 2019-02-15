METRİS CEZAEVİ'NDE HAREKETLİLİK(1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL
Metris cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL Metris cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi. Görüntü Dökümü: ---------------------- -Olay yerinden görüntüler
15 Şubat 2019 Cuma 21:50
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL
Metris cezaevinde hareketlilik yaşanıyor. Cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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