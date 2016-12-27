METRELİK DUVARDAN CAMİ AVLUSUNA ATTI, BELİ KIRILAN GENÇ KIZA TECAVÜZ ETMİŞ





Ali AKSOYER / İstanbul

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen bir üniversite öğrencisini, 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp daha sonra sürükleyerek götürdüğü odunlukta tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli Tuvshınbayar E.(32) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin genç kızdan gasp ettiği telefon sakladığı yerde bulundu. Şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli, Meşrutiyet mahallesi, Dere sokak üzerinde 23 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Almanya'da okuyan ve öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Türk vatandaşı A.Ç.(22) akşam arkadaşları ile gittiği bir kafetarya'dan saat 01.00 sıralarında ayrılarak kaldığı yurda doğru yürüyemeye başladı. 19 Mayıs mahallesinde kaldığı yurda doğru yürüyen A.Ç.'nin önü Osmanbey civarı önünde bir kişi tarafından kesildi. Şüpheli şahıs genç kızın önce cep telefonunu gasp etmeye çalıştı, ancak direnmesi üzerine onu yaklaşık 4 metrelik bir duvardan aşağı camii avlusuna attı. Yaralı haldeki kızı, avluda sürükleyerek caminin odunluğuna götüren şüpheli burada genç kıza tecavüz etti. Şüpheli genç kıza ait cep telefonunu gasp ederek kaçarken, A.Ç. bulunduğu yerden yaralı halde çıkarak polis ekiplerinden yardım istedi. Yarı baygın bir halde bulunan A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerinde belinin kırık olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis olay yerinden 6 kilometre çapında bir alanda bulunan yüzlerce saat güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 380 saatlik görüntünün titizlikle incelemesi sonucunda şüphelinin olay yerine 3-4 kilometre uzaklıkta oturduğu belirlendi. Evi tam olarak tespit edilemeyen şüpheliyi yakalamak için bölgeye pusu kuruldu. Önceki gün olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Tuvshınbayar E., Yalvaç sokak üzerinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada doğalgaz kutusunun üzerine saklandığı tespit edilen A.Ç.'ye ait cep telefonu ele geçirildi.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında turist olarak Türkiye'ye giriş yapan Tuvshınbayar E.'ni bir tektil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli resminden hastanede tedavi gören A.Ç. tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırı sonucu 4 metrelik duvardan düşme sonucu beli kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralar bulunan mağdur A.Ç. ise Almanya'dan gelen ailesi tarafından Almanya'ya geri götürüldüğü öğrenildi. A.Ç.'nin tedavisine Almanya'da devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı