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METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Erhan TEKTEN - İSTANBUL Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yurtta yağış beklenmediği  belirtildi. Ancak yarın öğle...

METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak yağmur uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yurtta yağış beklenmediği  belirtildi. Ancak yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada,  "Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul’un Avrupa yakası ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara’nın doğusu ve İç Ege’de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

 

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