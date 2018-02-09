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 METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İstanbul Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemiz...

 METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ülkemiz yarın günü öğle saatlerinden itibaren, batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemin etkisi altına girecektir. Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla Cumartesi akşam saatlerinden sonra ve pazar günü rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden; Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km) esmesi bekleniyor.
Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" 
 

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