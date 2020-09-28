Meteoroloji’den İstanbul’a kırmızı uyarı!

Meteoroloji, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışın yarın ve çarşamba günü etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA’DA RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın yarın öğle saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA ÜST ÜSTE İKİ GÜN YAĞIŞ VAR

İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını duyuran Meteoroloji’nin uyarısında yarın öğle saatlerinde kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre 30 Eylül Çarşamba günü de İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge bölge uyarılarda bulunarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.

Meteoroloji’nin açıklamaları şu şekilde:

* Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* Akdeniz: Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi’nde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* İç Anadolu: Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu, kesimleri ile zamanla batısını parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak Yeniçağ: Meteoroloji’den İstanbul’a kırmızı uyarı, mont, şemsiye ne varsa yanınıza alın