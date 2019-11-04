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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: Çok yağışlı kış beklemiyoruz

    Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, küresel ısınma nedeniyle iklim dengelerinin altüst olduğunu belirterek, "Bu yıl çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki...

GÜNDEM 04.11.2019, 12:42
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: Çok yağışlı kış beklemiyoruz

 

 

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, küresel ısınma nedeniyle iklim dengelerinin altüst olduğunu belirterek, "Bu yıl çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki 'Küresel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Çalıştayı', Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bulunan otelde başladı. 8 Kasım'a kadar sürecek çalıştaya 65 ülkeden uzmanlar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu söyledi. Mevsimlerin kaydığını belirten Coşkun, "Bunu yaşantımızın her noktasında görüyoruz. Antalya'da da bunu çok yaşadık. Deniz hortumları, kara hortumları, taşkınlar gibi olaylar devam edecek" diye konuştu. 

'ANTALYA ANİ HAVA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAŞANDIĞI ŞEHİR'

Yaklaşık 3 ay önce Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiğini belirten Coşkun, "Türk Meteoroloji Servisi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyadaki iklim, çevre ve meteoroloji alanlarında söz sahibi. Böyle olunca ilk toplantımızı da Antalya'da yaptık; çünkü Antalya ani hava değişikliklerinin yaşandığı bir şehir. Birçok taşkının olabileceği, hortumların olduğu ve olabileceği bir kent. Turizm kenti olduğu için de çok etkileniyor" dedi. 

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 11 bölgesel merkez olduğunu aktaran Coşkun, "Bu bölgesel merkezlerden 2'si Türkiye'de bulunmakta ve kurumumuzun bünyesinde. 'FFGS' diye nitelendirdiğimiz ani taşkın erken uyarı sistemi çok önemli. Biz Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bir tahmin ve öngörü kuruluşuyuz, erken uyarı kuruluşuyuz. Amacımız can ve mal kayıplarını minimuma indirgemek. Bu amaçla paydaşlarımızı, valiliğimizi AFAD ve diğer paydaşlarımıza anlık bilgi veriyoruz. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla bu bilgileri veriyoruz, vatandaşımızı da uyarıyoruz" diye konuştu. 

'HER TÜRLÜ HAVA DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ'

"Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Dünya çalkalanıyor, yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor birçok ülke" diyen Coşkun, şöyle devam etti:

"Türkiye de stratejik olarak önemli bir konumda. Bir yarımadayız. Bu tür hava değişikliklerinin en çok etkilendiği ülke. Bugün yüzde 90'ların üzerinde tahminlerde başarımız var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak uluslararası faaliyetleri önemsiyoruz ve uluslararası faaliyetlerde bu toplantıların çıktıları hem kurumumuz hem bakanlığımız hem de ülkemiz için çok önemli. Bu çalıştay Antalya'da 5 gün sürecek sonrasında FFGS sisteminin Türkiye'de daha aktif hale getirilmesiyle ilgili kararlar verilecek."

Erken uyarı sisteminin kaç dakika önceden bilgi verdiği sorusu üzerine Coşkun, "Radar üzerinde oluşan bir sistem üzerinde görüyoruz; ama bunu '3 dakika', '5 dakika' diye söylememiz doğru değil. Radarda olayı görür görmez paydaşlarımız aracılığıyla duyurularımızı yapıyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, bu yıl nasıl bir kış mevsimi beklendiği sorusunu da "Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz. İklim projeksiyonlarımız var, mevsimsel tahminler yapıyoruz. Kurumumuzun Ar-Ge dairesi, bu çalışmaları yapıyor" diye yanıt verdi. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün görüntüsü

Toplantıya katılanların görüntüsü

Toplu resim çekimi

RÖP: Volkan Mutlu Coşkun ( Meteoroloji Genel Müdürü )

 

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HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

 

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