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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

  "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" Haber: İhsan YALÇIN - iSTANBUL Meteoroloji Genel Müdürlüğü,...

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

 

"İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir"

Haber: İhsan YALÇIN - iSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 

 

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