 METEOROLOJİ'DEN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Haber-Kamera: Zeki ÜNAL - İSTANBUL

Meteoroloji, İstanbul için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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Taksim ve boğaz çevresinden görüntüler