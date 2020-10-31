Mesut Yılmaz'ın cenazesi için trafik düzenlemesi

Anavatan Partisi E. Genel Başkanı, Rize eski Milletvekili ve 48. 53 ve 55. Dönem T.C. Başbakanı merhum Ahmet Mesut Yılmaz'ın cenazesi 1 Kasım 2020 Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi'inde kılınacak cenaze namasının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kardeşi Turgut Yılmaz, cenazenin 1 Kasım Pazar günüsaat 12.00'de yapılacak törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Turgut Yılmaz, Şişli'deki özel hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hepinizin bildiği gibi iki aylık bir tedavi sürecinde bu sabah ağabeyimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin."

Turgut Yılmaz, cenaze törenine ilişkin soru üzerine, "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Bunun üzerine bir açıklamada İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik Eski Başbakan'ın cenazesi nedeniyle bölgede tören sırasında yeni trafik düzenlemesi yaptı. Bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını duyuran Valilik açıklaması söyle:

"Anavatan Partisi E. Genel Başkanı, Rize Milletvekili ve 48. 53 ve 55. Dönem T.C. Başbakanı merhum Ahmet Mesut Yılmaz 01.11.2020 Pazargünü Saat 12.00’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kılınacak cenaze namazını müteakiben ebedi istirahatgâhına uğurlanacaktır.Söz konusu merasim nedeniyle 09.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollarve alternatif güzergahlaraşağıya çıkarılmıştır. Merhum Eski Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

1-Aksoy Sokağa araç girişi Sırma Perde Sokaktan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecek,

2-Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İz caddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi’ne verilecektir.

3-Kısıklı Caddesi’nden Shibuya Sokak istikametine trafik kapatılarak akım Kısıklı Caddesi’ne verilecektir.

4-Kısıklı Caddesi’nden gelip Nuhkuyusu Caddesi’ni takiben Mahir İz Caddesi’ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecektir. Trafik Nuhkuyusu Caddesi Karacaahmet Mezarlığı istikametine verilecektir.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1-Mütevelli Çeşme Caddesi

2-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

3-Tophanelioğlu Caddesi