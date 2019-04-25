MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İZMİR’deki SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut’un (40) acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı. Merkez Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde yaşayan şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut’un annesi Rabia Bulut, acı haberi sağlık ekipleri ve görevliler verdi. Askerlerde dev bir Türk bayrağı asarken, haberi alan yakınları ise eve akın etti.

Acılı şehit annesi Rabia Bulut, aldığı haberin ardından güçlükle ayakta dururken, sağlık ekipleri müdahale etti. Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un, cenazesinin eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedilmesi bekleniyor. Zeynep Doğa (10) ve Ahmet (4) adında iki çocuğu bulunan şehit Bulut'un, 2'si kız 4 kardeş olduğu ve babası Ahmet Bulut'un vefat ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinin görüntüsü

-Evin önünde oturanlar

-Ağlayan kadınlar

-Eve asılan Türk bayrağı

-Ev önünde bekletilen ambulans

-Şehidin kardeşinin görüntüsü

-Dua edilirken

-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut'un sağlık fotoğrafı

(BOYUT:216 mb) (SÜRE:1,55 dk)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

