MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı.
Mersin' de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 4 ölü , 25 yaralı
MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 25 kişi yaralandı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 13:14
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