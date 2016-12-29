Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler

Mersin'de dün geceden beri etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. Yağış nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.Belediye de vatandaşları uyararak, "Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması" uyarısında bulundu. Doğan Haber Ajansı'nın kaydettiği görüntüler Mersin'deki korkunç anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan baba ve kızının sel sularına kapıldığı görülüyor.