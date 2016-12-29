Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

MERSİN' DE BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ MERSİN'DE SELE KAPILAN KADINI KURTARMA OPERASYONU

YURT;MERSİN' DE BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ MERSİN'DE SELE KAPILAN KADINI KURTARMA OPERASYONU Merkez Yenişehir İlçesi 34'üncü Caddesi'nde sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla...

MERSİN' DE BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ MERSİN'DE SELE KAPILAN KADINI KURTARMA OPERASYONU

YURT;MERSİN' DE BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ



MERSİN'DE SELE KAPILAN KADINI KURTARMA OPERASYONU

Merkez Yenişehir İlçesi 34'üncü Caddesi'nde sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla birlikte şiddetli yağmur nedeniyle sel sularına kapıldı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ile kızı, derinliği yaklaşık yarım metreyi bulan suda sürüklendi. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu.



1 KADIN DAHA SÜRÜKLENDİ



Merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi'nde Bakanlık Caddesi'nde bir kadın sel sularına kapıldı. Saat 11.00 sıralarında suda sürüklenen kadını görenler yardım için suya girdi. 3 kişi kadını suda yakalayıp, atılan ipi beline bağlayarak güçlükle kurtardı.



VALİLİKTEN UYARI



Yoğun yağış nedeni ile Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle dendi:



"İlimiz genelinde devam eden sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle, zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın yaya olarak veya özel araçları ile trafiğe çıkmamaları; acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."



ÜNİVERSİTE DE TATİL



Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği de sağanak yağış nedeniyle üniversitenin 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü



---------------------



Yolda biriken sel sular



Kadın sel sularının içerisinde



sularına kapılan kadın yerde



Kurtarmaya çalışanlar



Polisler ve zasıtalar kurtarma çalışması



Kadının beline ip bağlanırken



Kadını sudan çıkarılırken

Haber : -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

Süre. 01.00 boyut: 44

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55