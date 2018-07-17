Mersin'de 2 katlı bina çöktü

Görüntü Dökümü
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- Binanın görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Olay yerindeki kalabalık
- İtfaiye araçlarının görüntüsü
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
MERSİN'de kullanılmayan 2 katlı bir bina çöktü. Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski ve kullanılmayan 2 katlı binanın bir bölümü saat 11.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen...
17 Temmuz 2018 Salı 12:39
Görüntü Dökümü
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- Binanın görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Olay yerindeki kalabalık
- İtfaiye araçlarının görüntüsü
Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:26
|05:39
|13:21
|17:20
|20:42
|22:36