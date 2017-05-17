MERKEZEFENDİ GELENEKSEL TIP FESTİVALİ YEMEK YARIŞMASINDA “YÖRESEL LEZZETLER" YARIŞTI

- 2 ERKEK YARIŞMACI, 110 KADIN YARIŞMACIYA KARŞI YARIŞTI.

Haber - Kamera : Murat VAROL / İSTANBUL

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında bu yıl 18. düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'nı, kendi tarifiyle hazırladığı 'Cevizli Baklava' tatlısıyla Fatma Dere kazandı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 18'ncisi düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi. 110 ev hanımı ve 2 erkek yarışmacı, birbirinden lezzetli yöresel ev yemekleriyle yarışmada hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada Şanlıurfa'dan Konya'ya, Trabzon'dan Uygur'a kadar birçok yörenin yemeği yarışma kapsamında tanıtıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Milli Şef Cemil Demirkol ve Hamdi Aydın da yer aldı. Yarışmada birbirinden hünerli kadın yarışmacıların yanı sıra 2 erkek yarışmacı Ozan Tan ve Yavuz Işık'ın katılımları da dikkat çekti.

“TÜRK MUTFAĞININ BİR KISMINI SERGİLİYOR OLMAK BİZE MUTLULUK VERİYOR"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Yöresel Yemek Yarışması'nda vatandaşları yalnız bırakmadı. Başkan Aydın, yarışmacıları ziyaret ederek, tadımlarda bulunup yorumlarını paylaştı, başarılar diledi ve hediyeleri takdim etti.

Aydın, “Geleneksel Merkezefendi Tıp Günleri kapsamında içinde et olmayan, daha çok bitkilerden yapılmış yemeklerle ilgili yarışmalar yapıyoruz bu sene 18'ncisi düzenlenen yarışmaya 110 yarışmacı katıldı. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan et, yarışmamızda yok. Ben hanım arkadaşlarımı ve aralarında bulunan beyefendileri tebrik ediyorum. Geçmişte hiç yapılmamış yemekleri yapanlarda var, çok yaratıcı fikirleri olan aşçılarımızda var. Türk mutfağında binlerce tür yemek çeşidimiz var, bunların bir kısmını Merkezefendi festivalinde sergiliyor olmakta bizim için mutluluk verici bir olaydır." dedi.

En iyi yemeği ve aşçıyı belirlemeye çalışan jüri üyeleri ise yarışmanın en zorlanan isimleri oldu.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ 'CEVİZLİ BAKLAVA' TATLISI OLDU.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme toplantısının sonunda yarışmanın kazananı, kendi tarifiyle hazırladığı “cevizli baklava" ile Fatma Dere oldu. Cevizli baklava isimli tatlının nasıl yapıldığından, kendi tarifinin detayları gibi birçok konu hakkında bilgiler verdi. Yarışmanın birincisine tam altın, ikincisine yarım altın, üçüncüsüne ise çeyrek altın hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

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Festival alanının drone ile çekilen görüntüleri

Yarısmadan görüntüler

Yarısmacılardan görüntü

Hazırlanan yöresel yemekler

Jüri üyelerinden görüntü

Belediye Başkanı Murat Aydın ile röp.

Yarısmacılar ve davetlilerden görüntü

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