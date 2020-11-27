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Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de yolsuzlukla ilgili hakkında soruşturma açılan 'Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

GÜNDEM 27.11.2020, 15:39 Murat Aydın
Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de yolsuzlukla ilgili hakkında soruşturma açılan 'Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı, İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılılmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığı:"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."

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