Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de yolsuzlukla ilgili hakkında soruşturma açılan 'Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de yolsuzlukla ilgili hakkında soruşturma açılan 'Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırılılmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
İçişleri Bakanlığı:"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Wolverhampton
|9
|14
|10. M. United
|8
|13
|11. Crystal Palace
|9
|13
|12. Arsenal
|9
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Athletic Bilbao
|9
|12
|9. Valencia
|10
|12
|10. Elche
|8
|12
|11. Getafe
|9
|12
|12. Real Betis
|10
|12
|13. Barcelona
|8
|11
|14. Osasuna
|9
|11
|15. Deportivo Alaves
|10
|10
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016