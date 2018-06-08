MELTEM DEMİRÖREN OKTAY: NURLAR İÇİNDE YATSIN

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - idris TİFTİKCİ- İstanbul
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören'in kızı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, "Erdoğan beyi kaybettik, Cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi.
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-Meltem Demirören Oktay'ın açıklaması
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08.06.2018 - 13.10 Haber Kodu : 180608066