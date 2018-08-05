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MELİS SAYIM'IN AVUKATINDAN BASIN AÇIKLAMASI 

  Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul, Melis Sayım'ın oğlu Ömer için nafaka davası açmasından sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı'nın yaptığı basın açıklamasına cevap geldi. Melis Sayım'ın avukatı Gözde Dolan Erzurumlu,...

MELİS SAYIM'IN AVUKATINDAN BASIN AÇIKLAMASI 

 

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul,
Melis Sayım'ın oğlu Ömer için nafaka davası açmasından sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı'nın yaptığı basın açıklamasına cevap geldi. Melis Sayım'ın avukatı Gözde Dolan Erzurumlu, nafaka davası için basın yayın yasağı ve gizlilik talebi isteğinin 19 Temmuz'da mahkemece reddedildiğini belirterek tekrar basın yayın yasağı talep edildiğini ifade etti. Açıklamada, Tuncay Şanlı'nın yaptığı basın açıklaması nedeniyle hassas bir süreç yaşayan ve tek başına oğlunu büyütmeye çalışan Melis Sayım'ın son derece üzüntü duyduğu yer aldı. Açıklamada Melis Sayım'ın her zaman oğlunun geleceğini düşünerek susmayı  tercih ettiği ancak Tuncay Şanlı tarafından yapılan basın açıklaması üzerine bir açıklama yapmanın zorunlu hale geldiği belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi: Tuncay Şanlı her ne kadar müvekkilimizin hamilelik sürecini ayrıldıktan sonra öğrendiği bildirmiş ise de bu durum doğru değildir. Tarafların birliktelikleri sürecinde her iki tarafında hamilelikten bilgisi mevcut olup hamilelik sürecinde tarafların ilişkisi bitmiş bulunmaktadır.Tuncay Şanlı oğlu için bugüne kadar sadece müvekkilimizin doğumunun gerçekleştiği hastane masraflarını ödemiş ve oğlu için sigorta yaptırmış ve birkaç kez bez almak dışında başkaca hiçbir sorumluluğu yerine getirmemiştir. Oğlu için istenilen nafakayı “bir para mevzusu“ olarak değerlendirilmesini ise herkesin vicdanına bırakmaktayız. Bir çocuk sahibi olmak maddi olduğu kadar manevi sorumluluk da gerektirmektedir. Tuncay Şanlı ne yazık ki manevi olarak da bu sorumluluğunu yerine getirmemektedir.Müvekkilimiz ise 2 ay Tuncay Şanlı'nın bir baba olarak üzerine düşeni yapmasını beklemiş ancak yapılmaması üzerine bu davayı açmıştır."

 

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