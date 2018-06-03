Mehmetçikten Afrin'deki sivillere Ramazan pidesi

Afrin’deki siviller için sıcak ekmek yapıp dağıtan Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla bu kez Afrin halkına Ramazan pidesi dağıttı. Görüntü dökümü -Askerlerin Pide yapımından genel ve detaylar ANKARA ()

03 Haziran 2018 Pazar 15:27