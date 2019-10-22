Mehmetçiği duygulandıran mektup



POLİS babası Yusuf Erin şehit olan Yusuf Cevher Erin'in, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderdiği, "Benim babam şehit oldu; ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın, teröristleri bitirin" ifadeleri yer alan mektup duygulandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mektupları paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından "Mektuplarıyla Kahraman Mehmetçiklerimizi yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz" mesajıyla paylaşılan videoda, askerlere gönderilen koliler dolusu mektup yer aldı.

'BABAMIN İNTİKAMINI ALIN'

Videoda, kolilerden birisini açan asker, Yusuf Cevher Erin'in yazdığı mektubu okudu. Küçük Erin, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba asker abi. Benim adım Yusuf Cevher Erin. Ben sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz, ülkemizi koruyorsunuz. Annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis; ama şehit oldu. 3'üncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın. Savaşı kazanın, teröristleri bitirin. Babamın intikamını alın. Babamın ismi Yusuf Erin."

Mektubu okuyan asker de "Yusuf Cehver Erin kardeşim; gözlerinden öpüyoruz, baban şehit Yusuf Erin olmak üzere bütün şehitlerimizin intikamını almak üzere ant içtik" ifadeleriyle şehit polisin oğluna cevap verdi.

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Ersin ERCAN/ANKARA, ()