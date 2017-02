MEHMET ŞİMŞEK: FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÇOK ÖNEMLİ GETİRİSİ VAR

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin organize ettiği "FODER Gönül Elçisi' programında yaptığı konuşmada; "Finansal okuryazarlığın çok önemli getirisi var. Finansal piyasaların derinleşmesini sağlar, tasarrufların artmasını sağlar, Ama finansal okuryazar olmamanın sonuçlarını 2008-2009'da her seviyede yaşadık" dedi.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında 'FODER Gönül Elçisi' etkinliğini düzenledi. Geceye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alper Batur, SPK Başkan yardımcısı Emre Önyurt ve FODER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen'in yanı sıra iş ve finans dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede finansal okuryazar bir toplumun oluşmasına katkı sağlayan basın mensuplarına plaket sunuldu.

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek gecede bir konuşma yaptı. Finansal okuryazarlığın dünya çapında bir sorun olduğuna değinen Şimşek: "Türkiye'de özellikle çok daha büyük bir sorun. Finansal okuryazarlık önemli olduğu kadar, okuyazar olmamanın sonuçları da ülke açısından çok ağır. Biz 2008 yılında hane halkının kur riskini bir anlamda ortadan kaldırmaya yönelik olarak bir yasaklama getirdik. Hane halkının döviz cinsinden borçlanmasını engelledik. İyi ki de yapmışız. Yoksa bugün çok zor bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Bir çaba var. Bence sadece kamu üzerinden bu çaba başarılı olmaz. Sizlerin çabaları çok önemli. Milli Eğitimin müfredata koyması inanılmaz kritik. Bugün ödüllendireceğiniz basın çok kritik bir öneme sahip" dedi.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Okuryazarlığın çok önemli getirisi var. Finansal piyasaların derinleşmesini sağlar, tasarrufların artmasını sağlar, Ama finansal okuryazar olmamanın sonuçlarını 2008-2009'da her seviyede yaşadık. Ben küresel olarak konuşuyorum. Bankacılar finansal anlamda en çok okuryazar olması gerekenler, gittiler hiç bir şekilde ödeme kabiliyeti olmayanlara kredi vermeye çalıştılar, verdiler. Onun üzerine bir sürü karmaşık türevler geliştirdiler. Satanların dahil doğru dürüst anlamadığı, sadece geliştirenlerin, bankaların kendi içinde risk yönetim birimlerinin dahi konuya vakıf olmadığını sonradan yazdılar. Sonuçta finansal okuryazarlığın seviyeleri var. Her seviyede iyi finansal okuryazar olmak lazım. Olmamanın sonuçları son derece ağır olabiliyor."

Mehmet Şimşek FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen'in sorduğu "Evinizde finansal istikrar komitesinden kim sorumlu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Esra Hanım'a bir bütçe tahsis ediyorum, aşıyor, ben de uyarıyorum onu da bir şekilde sınırlıyoruz. Ama evde ikizler ve erkek çocuk var biliyorsunuz, erkek olan her gittiği yerde araba istiyor, ben de diyorum ki 'Evdeki arabalardan getirelim yanımızda, verelim istediğinde. Kızlar benimle İngilizce diyalog kuruyor, onların söylediği tek bir şey var; 'Baba pay money' (parayı öde)"

Evde iyi bir disiplin olduğunu aktaran Şimşek, kendisinin fakir bir aileden geldiğini, İngiltere'ye bursla gittiğinde bile aldığı bursun ciddi bir kısmını tasarruf ettiğini anlattı.

