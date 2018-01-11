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MEHMET ALTAN'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul   AYM'nin "Hak ihlali" kararı verdiği Mehmet Altan hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Altan...

MEHMET ALTAN'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul  
AYM'nin "Hak ihlali" kararı verdiği Mehmet Altan hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Altan hakkında da, AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olması gerekçe gösterildi. Bu mahkeme de AYM'nin gerekçeli kararını açıklamasının ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceğini kararına ekledi. 
Mehmet Altan'ın tahliye talebini değerlendiren 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi de, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının henüz ellerine ulaşmadığını gerekçe gösterdi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının gelmesinin ardından tutukluluk durumunun yeniden değerlendirileceğine karar verdi. Kararda, "Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararında açıklayıcı herhangi bir hususunda bulunmadığı da gözetilerek şu aşamada başvurucu olan sanık Mehmet Altan hakkında tahliyeye yönelik herhangi bir karar verilmesine yer olmadığına, tahliye talebinin reddine oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi. 

ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU
Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim gerekçesinde "Hak ihlali olduğu tespit edildiğinden mahkememizce ihlalin sonucunun ortadan kaldırılması gerekeceğinden ve bu husus ancak başvuru sahibi olan Mehmet Altan'ın tahliyesi yoluyla mümkün olduğundan sadece başvuru sahibinin tahliye edilmesi gerektiği görüşü ile çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi.

AVUKATLARIN ILICAK TALEBİ DE REDDEDİLDİ
Anayasa Mahkemesi'nin kararının emsal olduğunu belirten davanın diğer tutuklu sanıkları Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın avukatları da tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Altan ve Ilıcak hakkındaki tahliye taleplerini ise oy birliğiyle reddetti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Altan ve Alpay'ın gözaltı görüntüleri 

11.01.2018 - 17.52 Haber Kodu : 180111165


 

 

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