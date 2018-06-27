MEHMET ALTAN İÇİN TAHLİYE KARARI (2)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, duruşma gününü belirlediği tensip zaptı ile birlikte tahliyesine karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıkların avukatları kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

TENSİP ZAPTI İLE TAHYİLESİNE HÜKMEDİLDİ

Dosyayı inceleyen daire, yerel mahkeme kararının duruşmalı yapılmasına hükmetti. Daire ise, bugün düzenlediği tensip zaptı ile hem duruşma günü belirledi hem de sanıklardan Mehmet Altan'ın tahliyesine hükmetti. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mart 2018 tarihinde Mehmet Altan hakkında hak ihlali kararı verdiğini, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu tahliye kararına gerekçe yaptı.

HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Şubat 2018 tarihinde verdiği kararda Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, ve Yakup Şimşek, "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

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