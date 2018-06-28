Meclis'te milletvekili kayıtları devam ediyor 

AK Parti Osmaniye Milletvekili olarak Meclise girmeye hak kazanan Mücahit Durmuşoğlu, kaydının yaptırdı. Durmuşoğlu Osmaniye fıstığı ikram etti.24 Haziran seçimlerinin ardından Mecliste milletvekili kayıtları devam ediyor. 27'nci dönem AK Parti Osmaniye milletvekili olarak Meclis’e giren Mücahit Durmuşoğlu, Şeref Holü'nde kayıt yaptırdı. Durmuşoğlu yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm Türkiye'de huzur ve güven içinde milletimiz iradesini sandığa yansıtmıştır. Sevindirici tarafı Türkiye’de gerçekten demokrasi kültürü yerleşti. Halk iradesini sandıkta beyan ediyor. Bu da ülkemiz için büyük bir kazanım. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. İnşallah hayırlı kararlar alırız" diye konuştu.Mücahit Durmuşoğlu rozetinin takılmasının ardından Osmaniye fıstığı ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Durmuşoğlu'nun kayıt yaptırması

-Rozet takılması

-Açıklama

-Fıstık ikram edilmesi

Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA ,()