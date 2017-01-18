Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci turunda, 7 madde daha kabul edildi. Tartışmaların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP ve AKP'li vekillerin evet oyu ile maddeler bir iki oy farkla kabul ledildi.



ANAYASA değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.



Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci turu, görüşmeleri, yargı yetkisinin bağımsız ibaresinin yanına ‘tarafsız’ ifadesinin ekleneceği birinci maddenin görüşülmesiyle başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saat 18.00’da ayağa kalkarak, "81 ilin meydanlarında, sokaklarında milletimiz bizlerle birlikte rejim değişikliğine karşı ayaktadır" dedi. CHP’li milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.





HDP'Lİ SANCAR, BAKAN BOZDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ



HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Meclis Genel Kurulu'nda oylama sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaklaşık 15 dakika boyunca konuştu. Görüşme sırasında Bakan Bozdağ bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bozdağ ve Sancar’ın konuşması sırasında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da bir süre bulundu.



2’nci turda yargı yetkisi’ başlıklı ilk madde kabul edildi



ANAYASA değişiklik teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi. Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde ‘yargı yetkisi’ başlıklı birinci maddenin oylaması için 486 vekil sandık başına gitti. Sandıktan 345 kabul, 140 red ve 1 oy ise boş çıktı. Bu maddeye göre Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'Bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.



2'nci madde kabul edildi



TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda milletvekili sayısınını 550'den 600'e çıkarılmasını öngören 2'nci maddesi, 342 oyla kabul edildi. Kullanılan oy 485, kabul 342, ret 139, boş 4.



3'üncü madde 342 oyla kabul edildi



ANAYASA değişikliği teklifinin 2'nci turunda milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e düşüren 3'üncü madde, 342 oyla kabul edildi. 3'üncü maddenin ikinci tur oylama sonucu, 342 kabul, 137 ret, 3 boş, 3 geçersiz.



4. madde 342 oyla kabul edildi



ANAYASA değişikliği teklifinin, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören dördüncü maddesi 342 oyla kabul edildi. 4. maddenin ikinci tur oylama sonucu: Kullanılan oy 486, 342 kabul, 138 ret, 1 çekimser, 4 boş, 1 geçersiz.



5. madde 342 oyla kabul edildi



ANAYASA değişikliği teklifinin, Meclis'in görev ve yetkilerini değiştiren 5'inci madde 342. oyla kabul edildi.

5. maddenin ikinci turda kullanılan 486 oyun 342'si kabul, 140'ı ret ve 4 oy ise boş çıktı.

6. madde 342 oyla kabul edildi



ANAYASA Değişikliği Teklifi'nin, 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi. Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 'TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları'na ilişkin 6'ncı maddesi 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu kullanılan oy 485, 342 kabul, 138 ret, 2 boş, 2 geçersiz.



7. madde 340 oyla kabul edildi



TBMM Genel Kurulu, anayasa değişiklik teklifinin ikinci oturumunda, 'Cumhurbaşkanının Adaylığı ve Seçimini' düzenleyen 7'nci madde 340 oyla kabul edildi. 7'nci maddenin ikinci tur oylama sonucu; kullanılan oy 484, 340 kabul, 136 ret, 3 geçersiz, 4 boş, 3 çekimser.



Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekepalı, oylamanın ardından birleşimi saat 03.55'te kapattı. Anayasa değişikliği ile diğer maddelerin oylanması için TBMM bugün saat 14.00'te tekrar toplanacak.



Ümit KOZAN- Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)