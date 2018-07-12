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Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı (2)

MECLİS BAŞKANLIĞINDA İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ BAŞLADI Meclis Başkanlığı seçimleri için ilk tur oy verme işlemi sona erdi. 581 milletvekilinin katıldığı oy verme işleminde Saadet Partisi adayı Nazır Cihangir İslam 4 oy, İYİ Parti adayı...

Meclis Başkanlığı için oy verme işlemi başladı (2)

MECLİS BAŞKANLIĞINDA İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ BAŞLADI
Meclis Başkanlığı seçimleri için ilk tur oy verme işlemi sona erdi.
581 milletvekilinin katıldığı oy verme işleminde Saadet Partisi adayı Nazır Cihangir İslam 4 oy, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 43, CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134,  AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331, HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş 65 oy aldı.
Üye tamsayısının üçte ikisi yani 400 oy sağlanamadığı için seçimlerde ikinci tura geçildi. 

GÖRÜNTÜLER "TBMM Başkanı seçimi" BAŞLIKLARI İLE GEÇİLİYOR

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