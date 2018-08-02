Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan ABD'nin kararına tepki

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına tepki göstererek "ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır; akıl tutulmasıdır; basiretsizliktir" dedi.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. Bekir Bozdağ, hiçbir ülke, güç veya kişinin tehdit ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye’ye istediğini yaptıramayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiye’yi karşısına alarak, esas ABD’ye kaybettirmektedir. Türkiye, ABD’ye mecbur veya mahkum değildir. Türkiye, alternatifsiz hiç değildir. Türkiye’yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler, hep aldandılar ve de kaybettiler. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı, haksız ve haddini bilmez bir yöntemle, Türkiye’den istediğini alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve yaptırım Türkiye’ye sökmez. Türkiye, ABD’ye misliyle mukabele edecektir."