MECİDİYEKÖY'DE METROBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN YOLCU YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

Mecidiyeköy'de metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. Hafif yaralanan kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10:30 sıralarında Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durakta metrobüs bekleyen kadın yolcu metrobüsün çarpması sonucu yaralandı. Duraktaki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri metrobüs durağında yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ayağından hafif yaralanan kadın sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Görüntü Dökümü

-Mecidiyeköy metrobüs durağı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralı kadının sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntüler

