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MEB'e 'ISO 9001' ve 'ISO 27001' kalite belgesi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerimizde...

GÜNDEM 02.01.2020, 13:07
MEB'e 'ISO 9001' ve 'ISO 27001' kalite belgesi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerimizde artık hem Kalite Yönetim Sistemi aktif olarak kullanılacak hem de bilginin güvenliği ve bütünlüğü sağlanmış olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, kendi öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına yönelik düzenlediği ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına yaptığı, yılda yaklaşık 15 milyon adayın katıldığı sınavlara yönelik uluslararası kalite standardını tescilleyen iki önemli belge aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olmak için 2019 Ocak ayında çalışmalara başladığı hatırlatıldı. Bakanlığın, tüm süreçlerini ISO 9001 ve ISO 27001 için yeniden yapılandırdığı belirtilerek, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından başvuru yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan dış değerlendirmeden başarıyla geçen Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü her iki belgeyi de almaya hak kazandı" denildi.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN GEREKLİ?

Açıklamada alınan belgelerle ilgili, "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, hizmetlerden memnuniyetin artmasını ve ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamayı hedefliyor. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standart olup kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları, süreçleri ve prosedürleri içeriyor."  

BAKAN SELÇUK'A ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir yıllık yoğun çalışma ile ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerini alan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekibini kabul etti. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve daire başkanlarının katıldığı toplantıda Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlümüzün ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olması, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2019 yılında tamamlamak istediğimiz hedeflerden birisiydi. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne başvurmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Süreç başarı ile tamamlandı ve genel müdürlüğümüz 2019 yılı sonunda her iki belgeyi de aldı. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerimizde artık hem kalite yönetim sistemi aktif olarak kullanılacak hem de bilginin güvenliği ve bütünlüğü sağlanmış olacak. Sürece büyük emek veren Bakan yardımcım Mahmut Özer'e ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

ANKARA, ()-

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