'Mavi Vatan Tatbikatı' gemilerini 42 bin 476 kişi ziyaret etti

Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında, 33'ü yurt içi, 7'si yurt dışı 40 limanı ziyaret eden 67 gemi ve denizaltıyı 42 bin 476 kişi ziyaret etti.



Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerin liman ziyaretlerine ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de 27 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında yapılan tatbikata katılan gemiler 33 yurt içi, 7 yurt dışı liman olmak üzere toplam 40 limanı ziyaret etti. Açıklamada, "Mavi Vatan tatbikatı kapsamında 67 gemimizi ve denizaltımızı 42 bin 476 kişi ziyaret etti. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimiz gemilerimizde ağırlandı" denildi.





ANKARA, ()