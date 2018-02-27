 MASLAK METROSUNDAKİ CAN PAZARI KAMERADA

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mehmet Ali Erik yürüyen merdivenler kırıldıktan sonra kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik görevlisinin yaralıya seslenmesi
-Kurtarma çalışmaları
-Yaralının kırılan bölümden çıkarılması
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