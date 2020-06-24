Maske takmayan 7 bin 17 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye ceza kesildiğini duyurdu. Bakanlık 62 ilde hayatın tüm alanlarında maske takmanın zorunluğu olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘maske' talimatı pazartesi günü uygulanmaya başladı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında maske takmayanlara 900 lira ceza uygulandı.

MASKE TAKMAYAH 7 BİN 17 KİŞİYE CEZA

Bakanlık pazartesi ve salı günü yasağa uymayan 7 bin 17 kişiye ceza kesildiğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

* 62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

* Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

MASKE TAKMADAN SOĞAKA ÇIKMA YASAK OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yasak olduğu bilinen iller şöyle: Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak