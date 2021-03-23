Mart kapıdan baktırır; İstanbul kışı yaşıyor

Meteoroloji'nin ve AKOM'un uyardığı soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul'un batı komşusu Tekirdağ'da bazı noktalarda beyaz örtü oluştu. Türkiye'de dün gece başlayan soğumanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre yarından itibaren kar yağışı birçok şehirde etkili olacak. İstanbul'un yüksek noktalarında da kar bekleniyor.

Beklenen soğuk hava dalgasının gelmesiyle birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün sabah saatlerinde 3-4 dereceye kadar düştüğü hissedildi. Özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede soğuma meydana geldi. Tekirdağ’da bazı bölgelerde yağan kar vatandaşları sevindirdi. Soğumanın bugün de devam etmesi ve tüm Türkiye’ye yayılması bekleniyor.

KAR VE YAĞMUR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.