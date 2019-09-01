MARMARİS TE SÜRAT TEKNESİNDE YANGIN ÇIKTI

DENİZE ATLAYAN 3 KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Muğla' nın Marmaris ilçesi Keçi adası açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden atlayarak canlarını kurtaran 3 kişi Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılırken, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi

