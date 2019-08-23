Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı. Saat 15.30'da çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bu ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip aramaya başladı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()