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Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)

  BİR YANGIN DAHA ÇIKTI Muğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı. Saat 15.30'da çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bu...

GÜNDEM 22.08.2019, 16:27
Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)

 

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı. Saat 15.30'da çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bu ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip aramaya başladı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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