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MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL Marmaray Seferlerinde bu akşam teknik bir arızdan olduğu açıklanan aksamalar yaşandı. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda, "Teknik bir arızadan dolayı trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır"...

MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL

Marmaray Seferlerinde bu akşam teknik bir arızdan olduğu açıklanan aksamalar yaşandı. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda, "Teknik bir arızadan dolayı trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" şeklinde anons yapıldı. Teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklanan aksamalar nedeniyle Marmaray İstasyonlarında kalabalıklar oluştu.

Marmaray'ın internet sitesindenden yapılan kısa açıklamada marmaray seferlerinin normale döndüğü belirtildi. Açıklamada, "Marmaray seferlerimiz normal olarak çalışmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı Marmaray istasyonu

-Yapılan anons 

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