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MARMARAY İSTASYONUNDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Haber-kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitingi nedeniyle Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Mitingin bitişiyle birlikte...

MARMARAY İSTASYONUNDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Haber-kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitingi nedeniyle Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Mitingin bitişiyle birlikte çok sayıda vatandaş, istasyona akın etti. Polisin güvenlik önlemi aldığı istasyonda, "Kapıların kapanmasına engel olmayalım" şeklinde anonslar yapıldı. Vatandaşlar trene binerken zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü
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-Süreyya Plajı istasyon detayı
-Marmaray'a binen yolculardan detay
-İstasyonun dışından detay
 

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