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MARMARAY'DAKİ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı 18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren tam istasyona...

MARMARAY'DAKİ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL
Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı
18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren tam istasyona girerken raylara atladı. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında olay sırasında  istasyonda tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan'ın trenin önüne düşmediği, bir süre kameraya baktıktan sonra çantasını bıraktığı ve atladığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü;
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-Güzeycan'ın raylara atlarken kameraya takılan görüntüsü
-Olayla ilgili dün çekilen görüntüler
 

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