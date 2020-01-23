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MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI
GÜNDEM 23.01.2020, 15:41
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Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,()
Marmaray Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler iki durak arasında 15 dakika yapılamadı. Diğer duraklardaki seferlerde aksama yaşanmazken ekiplerin kablolardaki yangına müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Seferler normale döndü.
Görüntü dökümü:
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-Kablolardaki alev
-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Seferlerin başlaması
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