MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE GERGİNLİK

Uğur AYAZSIN, İstanbul

Marmara Üniversitesi önünde Akademisyenlerin okullarından uzaklaştırılmasını protesto eden yaklaşık 20 kişilik gruba bir başka öğrenci grubu müdahale etti. Gerginlik sırasında soda şişelerinin atıldığı görüldü. Polis, açıklama yapan gruba yönelen diğer öğrenci grubuna engel olmaya çalıştı. Bu sırada arbede yaşandı. Aralarında akedemisyenlerin de bulunduğu grup adına yapılan açıklamada, " Marmara Üniversitesi'nden 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi bu kararın arkasında duramadılar. Hükümetin temsilcileri suçu; topu YÖK'e attı. YÖK rektörlere attı. Biliyoruz bu suçu hep birlikte işlediler. Bu hukuksuzluğu hep beraber gerçekleştirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk yaparak, isimler vererek bu şekilde bu sonucun ortaya çıkmasına neden oldular." denildi.

Polis okuldaki güvenlik önlemini artırdı.



Görüntü Dökümü

-------------------------

koşarak uzaklaşan grup

polisin güvenlik önlemi

protestocu grup, açıklama

açıklama yapan gruba tepki için toplanan öğrenci grubu, polis bu grubun yürüyüşüne engel olmaya çalışması