MARKET SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

* İstanbul ve Tekirdağ'da 12 marketi soymuşlar. s Silahlı soygunların her anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Hasan YILDIRIM / Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri İstanbul ve Tekirdağ'da 12 ayrı silahlı soygun olayına karıştıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Polis, soygunların kiralık araçlarla yapıldığını belirledi ve ardından Esenyurt , Başakşehir ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenledi. Sercan Ö. ve Özal Ö. adlı 2 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın devamında Nazif Ç. ve Mehmet G adlı 2 şüpheli daha yakalandı.

Silahlı soygunlarda kullanılan tabanca da şüphelilerin gösterdiği yerde bulundu. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



KASAYI ALARAK KAÇTILAR

Başakşehir'deki soygun güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Yüzlerini kapüşon ile kapatarak markete giren 2 kişi bir ürün alarak kasaya gidiyor. Kasiyere paraları vermesini söylüyor. Kasiyer kasanın açılmadığını söylemesi üzerine kasayı alarak olay yerinden kaçıyorlar.



Görüntü Dökümü: (güvenlik kamerası)

-------------------------

İki zanlının markete girişi



Bir ürün alarak kasaya gitmeleri



Kasiyere tehdit etmeleri



Kasiyerin arka tarafa gidişi



Zanlıların market kasasını alarak kaçmaları



Zanlıların tabancanın yerini göstermesi



Zanlıların Asayiş Şubeden çıkışı