MARKET GASPÇISI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Tuzla'da bir markete girerek silahla tehdit ettiği işyeri sahibi K.V.(44)'yi etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları gaspeden şüpheli Birol G., polis tarafından yakalandı. Olay anı işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken şüpheli Birol G.'nin daha önceden 14 adet suç kaydı bulunduğu, 5 ayrı dosyadan da hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla, Aydınlı mahallesinde 22 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir markete maske ve silahlı bir şekilde giren şüpheli kasada oturan işyeri sahibi K.V.'yi silahla tehdit etti. Kasada bulunan paraları alan şüpheli, daha sonra işyeri sahibini reyonların arka bölümüne götürüp, polisi aramamasını söyleyerek işyerinden ayrıldı. Olay işyeri güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenirken şüphelinin işyerinden çıkmadan önce parmak izlerini silmeye çalıştığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eski sabıkalı Birol G., olduğunu tespit etti. 5 Mart 2018 tarihinde düzenlenen operasyonla Birol G., gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin daha önceden 14 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca yaptığı hırsızlıklar nedeni ile 5 ayrı mahkemeden de hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Markete silahla girmesi

-Kasadaki paraları alması

-İş yeri sahibini reyonlara götürmesi

-Parmak izini temizlemeye çalışması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar