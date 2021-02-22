Mardin'de PKK operasyonu... 18 mahallede Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de 18 mahallede PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu il ve ilçeler:

Mazıdağı ilçesi

Meşeli

Yalınağaç Ürünlü

Yevri

Armağan

Konur

Kocaköy

Derik ilçesi

Çayköy

Bozok

Kelek

Gündik

Harmanlı

Giriktepe

Kızıltepe ilçesi

Akçapınar Gürmeşe

Çimenlik

Örencik

Doğanlı mahallesi

Saat 06.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Valiliğin açıklamasında vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.