Mardin'de PKK operasyonu... 18 mahallede Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı, Mardin Valiliği yaptığı yazılı açıklamaya ile duyurdu.
Mardin'de 18 mahallede PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu il ve ilçeler:
Mazıdağı ilçesi
Meşeli
Yalınağaç Ürünlü
Yevri
Armağan
Konur
Kocaköy
Derik ilçesi
Çayköy
Bozok
Kelek
Gündik
Harmanlı
Giriktepe
Kızıltepe ilçesi
Akçapınar Gürmeşe
Çimenlik
Örencik
Doğanlı mahallesi
Saat 06.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Valiliğin açıklamasında vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
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