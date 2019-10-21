Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)



TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek (27) için Kızıltepe ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlası'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, kurum müdürleri ve askeri erkan ile şehidin eşi Bahar Önek, oğlu Miraç Mustafa, babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek katıldı. Şehit Muhammet Önek'in öz geçmişinin okunduğu törende dua edildi. Törende, ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesini de Vali Yaman teskin etti. Duaların ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, ailesiyle birlikte askeri helikopterle memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Tabutun getirilmesi

Tabutun katafalka konulması

Şehidin eşi, anne ve yakınlarının göz yaşı dökmesi

Şehidin özgeçmişi

Şehidin helikopyete taşınması

Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), ()

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