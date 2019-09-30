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Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz...
GÜNDEM 30.09.2019, 07:13
ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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