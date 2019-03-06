Mansur Yavaş: Önce zihniyet değişikliği gerekiyor

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Aynı şeyi defalarca yapıp farklı çözüm beklemek olmaz. Önce zihniyet değişikliği gerekiyor" dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) üyeleriyle bir araya geldi, Rüzgarlı Sokak esnafını ziyaret etti. Yavaş'a ziyareti sırasında Millet İttifakı'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Hasan Yalçıntaş da eşlik etti. Ankara'nın bütün sorunlarının devam ettiğini savunan Yavaş, "Aynı yönetim seçildikçe problemler devam ediyor. Aynı şeyi defalarca yapıp farklı çözüm beklemek olmaz. Önce zihniyet değişikliği gerekiyor" dedi.

'ELİMİZDE BİR SAYIŞTAY VAR AMA ORADA GÖRMÜYORUZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devasa bir bütçesinin olduğunu belirten Yavaş, "Başkanın maaşı dahil, bütün hizmetlerin bedelini halk veriyor. Bu harcamalar yapılırken size sormamız gerekir. Bu harcamaları halkın kontrol edebilmesidir önemli olan. Elimizde bir Sayıştay var ama orada göremiyoruz. Şeffaflık önceliğimiz. İkinci kriterimiz katılımcı olmaktır. Çoğunluğun yanlışı bir kişinin doğrusundan daha iyidir. Şuana kadar Ankara'nın paraları ölü yatırımlarla boşa gitmiş diyebiliriz" diye konuştu.

‘HÜKÜMET OLMADAN DA GÜZEL İŞLER YAPAN BELEDİYELER VAR’

AK Parti Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin söylemlerini hatırlatan Yavaş, "Arkamızda hükümet olursa çözebiliriz' diyorlar. Hükümet olmadan çok güzel işler yapan belediyelerimiz var. Eskişehir gibi kendini dünyaya tanıtan, turist çeken, insanların gelirini artıran belediyeler var" dedi. Ankara'da kaynak sorunu olmadığını belirten Yavaş, "Rakibimizin yaptığı afişleme ki bir çoğu da kanunsuz yerlere asılıyor. Herhalde bizim bir seçim boyunca harcadığımız parayı bir günde harcıyorlar. Yazık günah. En önemli afiş, insanların gönlüne taktığınız afiştir. İşsizliği görünce bu paraların buralara harcanmasına üzülüyorum" dedi.

Yavaş, daha sonra Rüzgarlı Sokak'ta bulunan esnafı ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin 'FETÖ ile işbirliği mi yapıyorsunuz' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Rakibim ağzına FETÖ'yü alınca bana kahkaha atmak geliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dernek ziyareti

-Esnaf ziyareti

-Mansur Yavaş'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera:Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, ()-