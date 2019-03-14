Mansur Yavaş: Atacağımız insanlar belli (2)

SANAYİ SİTESİNİ ZİYARET ETTİ

Millet İttifak'ının CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Saraykent Sanayi Sitesi ve Keresteciler Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Mansur Yavaş'a, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu eşlik etti. Organize sanayilerin sorunlarını öncelikli olarak çözeceğini söyleyen Yavaş, "Sanayicilerin rahat bir ortamda maliyeti düşük bir şekilde üretim yapabilmeleri destekleyeceğiz. Başkent ve Anadolu organize sanayilerin yanında 25 bin tane konut yapılmış. Bomboş ölü şehir orası, bir gidin, görün. Müteahhitler bırakıp gitmiş. 100 bin liraya daireyi alan yok. Neden, suyu, camisi, okulu, hastanesi ve yolları yok. Madem öyle, niye oraya ruhsat verdiniz, altyapı hizmetini götüremeyecektiniz. Eylül ayına kadar oranın suyunu, kanalını yapıp, camisini, okulunu, hastanesini yetiştiği kadar yapıp, orada yerleşim olmasını istiyoruz. 25 bin konutta 100 bin kişi yaşayacak ve Anadolu ve Başkent organize sanayilerindeki işe yürüyerek gidecekler. Bunun gibi diğer organize sanayilerle ilgili bütün ne varsa, eksik bir an önce öncelikli olarak yapacağız" dedi.



'DÜNYANIN PARLAK BEYİNLERİNİ ANKARA'YA GETİRECEĞİZ'

Mansur Yavaş, dünyanın parlak beyinlerini Ankara'ya getirip sanayicilerle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı. Dünyanın hızlı şekilde geliştiğini kaydeden Yavaş, "Bizim sanayicimizin, üreticilerimizin bu hıza mutlaka yetişmeleri gerekiyor. Arkasından gitmek yerine tam tersi öngörüp, bu işleri bizim icat etmemiz gerekiyor. Dünyanın parlak beyinlerini belediye olarak Türkiye'ye davet edip, çeşitli konferanslarla, seminerlerle sizlerle buluşmasını sağlayıp, hem ihracat konusunda sizlere destek olacak, hem de ilerdeki üretim konusunda sizlere destek olacak çalışmaları yapacağız" diye konuştu.



'ASFALT YAPMAK İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA İHTİYAÇ YOK'

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in görevden alındığını, yerine Mustafa Tuna'nın getirildiğini kaydeden Yavaş, şöyle konuştu:

"Mustafa Tuna da şimdi hemen hemen devre dışı bırakıldı. Rakibimin Kayseri'den getirdiği genel sekreter, belediyeyi idare ediyor. Suyumuz akıyor, belediyenin hizmetleri de devam ediyor. Demek ki böyle bir şey olduğu zaman belediye başkanına bile ihtiyaç yok. Genel hizmetler açısından söylüyorum. Belediye başkanının en önemli görevi, şehrin vizyonunu geliştirip onun 10 yıl, 20 yıl sonrasını hesap edip bulunduğu kenti zengin edecek. Onlara daha çok üretmesini, para kazanmasını sağlayacak imkanlar oluşturmak, önlerini açmak, biz bunu yapacağız. Yoksa asfalt yapmak için belediye başkanına ihtiyaç yok."

Ankara'da metro yapacak firma ile şartlarının olduğunu söyleyen Yavaş, "Bizim önceliğimiz metro olduğu için mutlaka o işe gireceğiz. Yabancı bir firma ihaleye girerse, mutlaka yüzde 55, 60 ya da 65'ini Ankaralı üreticilerden temin etmesini isteyeceğiz. Bu harcanan paranın da büyük çoğunluğu yine Ankara'da kalacak" diye konuştu.



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Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Selen YALAZ/ANKARA, ()