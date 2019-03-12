Mansur Yavaş: Asıl mağdur benim (2)

TAKSİCİLERE ZİYARET

'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan taksi duraklarına ziyaret gerçekleştirdi. Taksicilerle bir araya gelen Yavaş, "Allah'ın izniyle Ankaralı bize 5 yıl görev yetkisi verecek. Görevimiz bitince de inşallah "Allah razı olsun' dedirterek, görevimizi tamamlayacağız" dedi.



'AŞTİ YERİNDE KALACAK'

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nin (AŞTİ) kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin soruya Mansur Yavaş, "Bizim böyle bir projemiz yok. AŞTİ yerinde kalacak" diye yanıt verdi.

Taksici esnafının kendisine büyük destek verdiğini kaydeden Yavaş, "Biliyorsunuz, taksicileri Kızılay'a sokmayacağımı iddia ettiler. Sürekli iftira. Şimdi bir basın toplantısından geliyoruz. Sürekli önümüze sahte senet iftirasını çıkarıyorlar. 'Proje konuşalım' diyorlar; ama bunları nasıl söylüyorlar, anlamıyorum" diye konuştu.



Mansur Yavaş, Oran Taksi Durağı'nı da ziyaret etti. Yavaş, 2009 yılındaki adaylığında tanıtımını taksicilerin yaptığını belirterek, "Taksicilere minnettarım" dedi. Taksici esnafının su ve doğal gaz sıkıntısı yaşadığını dile getirmesi üzerine de Yavaş, "Belediye başkanı olduğumuzda yaparız. Susuz yer mi olur Allah aşkına?" diye konuştu. Mansur Yavaş'a, burada Ankaragücü atkısı hediye edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taksi durağı ziyaret

-Mansur Yavaş'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera:Selen YALAZ-Haluk Karaaslan- Harun ÖZALP