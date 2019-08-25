MANŞ'I YÜZEREK GEÇEN DELİVELİ: BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM, GURUR DUYDUM

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () YÜZMEYE henüz iki yıl önce başlayan Manş Denizi’ni yüzerek geçen Emre Deliveli, "15 saat 41 dakika yüzdükten sonra bayrağımızı çok güzel bir şekilde dalgalandırdım. Bundan da çok gurur ve mutluluk duydum" dedi.

Emre Deliveli (44), İngiltere ve Fransa’yı birbirinden ayıran, 563 km uzunluğa sahip Manş Denizi’ni, 23 Ağustos’ta 15 saat 41 dakikada yüzerek geçti. Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen en yaşlı erkek unvanını alan antrenörü Kamil Alsaran ile birlikte 10 ay öncesinden çalışmalara başlayan Deliveli, "Marmaris’te yaşıyorum. Turizm sektöründe çalışıyorum aynı zamanda ekonomistim. Manş’ı geçmeye Ekim 2018’de karar verdim. Aslında yüzmeyi spor olarak yapmada çok yeniyim. Ekim 2017'de katıldığım Total Immersion yüzme kampında yüzmeye başladım. Ondan sonra çok kısa zamanda uzun mesafelerde yüzebildiğimi fark ettim. Kuzey Kanalı ve Manş Denizi takım yüzüşlerindeki takım arkadaşım Deniz Kayadelen ile Datça’ya Yunanistan’daki yangın için bağış toplamak amacıyla geçen sene Temmuz ayında yüzmüştük. O yüzüşten sonra kendime güvenim daha da arttı." dedi.

"YANINIZDA GÜVENDİĞİNİZ VE SİZİ DESTEKLEYEN İNSANLARIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Manş geçişi dediğimiz, İngiltere’den Fransa’ya yüzüyorsunuz. Şu anda olduğum Dover kasabasından Fransa’ya kadar. Toplam kuş uçuşu 30 küsur kilometre. Ama gel git ve akıntılar derken 50 kilometreye kadar çıkıyor. Benim yüzüşüm 53 kilometre oldu" diyen Emre Deliveli, şunları söyledi:

"Bu süreçte yoğun bir antrenman ve hazırlık süreci yaşadım. Uzun mesafe de yüzseniz, 30 kilometre, 50 kilometre dediğiniz en azından bir 10 saatin üzerinde suda kalmanız gerekiyor. Benim yüzüşüm de 15 saat 41 dakika tuttu. Dayanıklılığınızı çok arttırmanız lazım. Aynı zamanda soğuk suya dayanıklılık da çok önemli. En sıcak zamanında bile Manş Denizi 17-18 derece oluyor. O yüzden de kışın Marmaris’te yüzerek, yüzme kampına katılarak soğuk suya dayanıklılığımı arttırdım. Bu süreçte antrenörüm Kamil Resa Alsaran’ın da çok büyük desteği oldu. Kendisi tek başına Manş Denizi’ni tek başına geçti. Bu yaz da dünyanın en zor parkurlarından olan Kuzey Kanalı yüzüşünü tamamladı. Son yüzüşümde takımım da yanımdaydı. Onlar da çok destek oldu. Deniz Kayadelen, Yasemin Bagana ve Sabancı Üniversitesi’nde hoca olan İranlı Raha Akhavan onlar da yanımdaydı. Onların da desteği çok önemliydi. Çünkü bu kadar uzun mesafe yüzünce işin zihinsel bir kısmı var. Yanınızda güvendiğiniz ve sizi destekleyen insanların olması çok önemli. Özellikle belirtmek istediğim nokta ise bu yüzüşümüzde benim son yüzüşümü hem de Manş’taki takım yüzüşümüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bağış toplamak için yaptık. Aslında yurt dışında çok yapılan bir uygulama. Manş Denizi’ni geçenler takım olsun solo olsun, hep sevdikleri hayır kurumları için bağış topluyor. Ama Türkiye’de çok yeni olduğu için biz de uzun süre düşündük, taşındık Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni desteklemeye karar verdik."

"ZİHİNSEL KUVVETİMİ KORUYUP ISRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİM"

Yüzme sırasında yaşadığı zorluklardan bahseden Deliveli, "23 Ağustos Cuma günü 02.30’da başladım. Önce bir 2-3 saat gece yüzüşü yaptım. Gece yüzüşü bazı insanları çok korkutabiliyor ama benim çok hoşuma gidiyor. İnsanı çok rahatlatıyor. Zorluk açısından ilk 10-12 saat oldukça rahat geçti. Zorlanmadım, takımın da desteğiyle. Denizanaları vardı ama Kuzey Kanalı’nda olduğu gibi çok çok zehirli değildi. Ama sokunca acıtıyordu baya. Birkaç kere soktular. Su bayağı soğuktu ama ben 8 ay boyunca soğuk suya hazırlık süreci geçirdiğim için soğuk sudan çok rahatsız olmadım. Genelde zihinsel kuvvetimi koruyup ısrarlı bir şekilde devam ettim." diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLU, GURURLUYUM"

Deliveli, "Fransa kıyılarında her yüzücünün çıktığı yer farklı oluyor. Kayaya çıkan da var, sahile çıkan da var. Bizim şansımıza çok güzel bir kumsal geldi. Takım arkadaşlarımdan Deniz Kayadelen de bana yardım etti. Birlikte kıyıya çıktık ve Türk bayrağı açtık. 15 saat 41 dakika yüzdükten sonra bayrağımızı çok güzel bir şekilde dalgalandırdım. Bundan da çok gurur duydum, mutluluk duydum." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Emre Deliveli röp (Cep telefonu kamerası)